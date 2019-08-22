جدول امتحانات دور سبتمبر لطلاب كلية العلوم جامعة حلوان.. صور

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر بالكلية لطلاب الفرقة الرابعة، في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر2019.



وأشار اعضاء الاتحاد الى انه تم تحديد واعلان الجدول على للطلاب، موضحا أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.



جدير بالذكر أن مواعيد الكشف الطبى بجامعة حلوان من الساعة ال9 صباحا حتى 3 عصرا، و بدأت إجراءات الكشف الطبى بالجامعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٤ أغسطس ٢٠١٩