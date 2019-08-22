هشام الحلبي: الحروب تعتمد على هدم المجتمع من الداخل واختراقه ..فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب التي تشهدها المنطقة تعتمد على الهدم من الداخل وليس الاعتماد على الحروب التقليدية.





وأضاف اللواء طيار هشام الحلبي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدخول مع مصر في معركة تقليدية، مؤلم لأي عدو، وبالتالي يتم الاعتماد على حرب المعلومات.





وتابع اللواء طيار هشام الحلبي "لا يتم اللجوء للحروب التقليدية بسبب ارتفاع تكلفة الإعداد للحرب النظامية التقليدية، وعلى سبيل المثال القنبلة الذكية بـ 2 مليون دولار".





وأكمل اللواء طيار هشام الحلبي "يتم استخدام تحليل شرائح المجتمع من الداخل للتعرف إلى نقاط الضعف التي يتم اختراق المجتمع من خلالها".