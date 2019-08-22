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رياضة

بعثة رفع الأثقال تطير إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:00 ص
منتخب مصر لرفع الاثقال
منتخب مصر لرفع الاثقال
ريهام بكير
تتوجه، اليوم الخميس، بعثة منتخب مصر لرفع الاثقال الي المغرب، للمشاركة في دورة الالعاب الافريقية المغرب 2019، وتضم البعثة 20 لاعبة ولاعبة، ومن المقرر انطلاق مسابقات رفع الاثقال 25 اغسطس الجاري وسط تفٱول الجميع بتحقيق العديد من الميداليات الذهبية.

من جانبه أكد محمود محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، رئيس اللجنه الفنية للاتحاد الإفريقي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، انه تم الانتهاء من اجراءات سفر البعثه الي المغرب، قائلا: "كلنا طموح في رفع علم مصر في معظم المنافسات والاوزان والتي سوف تنطلق ظهر 25 اغسطس بمنافسات اوزان 45_49 كيلو جرام بالنسبة للسيدات وسوف تشارك فقط اللاعبة هبة صالح والرجال وزن 55 كيلو جرام لن نشارك فيها".

ويشارك منتخب مصر لرفع الأثقال بـ20 لاعبا، عشر لاعبين في منافسات الرجال وهم: " أحمد سعد وزن ٦٧ك ، مصطفى وحيد٧٣ ك ، محمد ايهاب ٨١ ك، كريم كحله ٨٩ ك ، محمد سليم ٩٤ ك م ، رجب عبد الحى ١٠٢ ك ، جابر فرحان ، محمد هشام ١٠٩ ك ، عبد الرحمن محمد +109 ك ، أحمد عادل ٨٩ ك .

و اللاعبات المشاركات هن: " هبة صالح ٤٩ ك ، بسمة عماد ٥٨ ك ، و كلا من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك) ، رانيا عزت ٧١ ك ، سارة سمير ٧٦ ك ، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك ، حليمة عبد العظيم و شيماء خلف +89 ك.

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