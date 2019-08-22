نشاط الأحزاب..الحرية المصري يعقد منتدى تدريب القيادات.. حسب الله: العمل السياسي يحتاج إلى الجهد والتضحيات.. وحزب المؤتمر بالقليوبية يستعد لـ توزيع الشنط المدرسية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

صلاح حسب الله: العمل السياسي يحتاج إلى الجهد والتضحيات

أحمد مهنى: نعقد سلسلة منتديات لتأهيل الشباب للانتخابات المحلية "مؤتمر" القليوبية يستعد لـ توزيع الشنط المدرسية والكشف المبكر عن سرطان الثدي





فى إطار العمل المجتمعى والمساهمة الأنشطة الخدمية للأحزاب عقد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله فعاليات المنتدى التنظيمي الأول لتدريب القيادات استعداد للأنتخابات المحلية، بينما هقد حزب المؤتمر بالقليوبية اجتماعا لبحث استعداد الحزب لـ توزيع الشنط المدرسية والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وفتح باب تلقى استمارات الراغبين فى الترشح للمجالس المحلية.





عقد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله فعاليات المنتدى التنظيمي الأول لتدريب القيادات، بحضور المستشار عدلي حسين المحافظ السابق، والدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، واللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد الفيومي نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد صالح هاشم مساعد رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.





قال الدكتور صلاح حسب الله خلال كلمته، أن الحزب يهدف من خلال هذه المنتديات الى قياس التفاعل داخل الحزب ومدى تشوق الشباب للتدريب والتأهيل للخروج إلى لالمل السياسي بشكل يخدم المواطن ويدعمه.





وأضاف صلاح حسب الله: حزب الحرية هو اغنى حزب بأعضائه وكوادره وشبابه مؤكدًا أن الحزب يقدم نموذجا مختلفا وصورة جديدة عن الاحزاب في مصر، لافتًا إلى أن العمل السياسي يحتاج النزول الى الشارع ومشاركة الجماهير وليس الجلوس في المكاتب والتقاعس عن خدمة المواطنين.





وتابع النائب ان العمل السياسي يحتاج إلى الجهد والعرق وتقديم التضحيات حتى تستطيع أن تساهم في خدمة الوطن وأن تحل ازمات المواطنين واَلتحقيق هذا يجب أن تكون قيادة مؤهلة بشكل حقيقي تعرف معنى المسئولية تجاه المجتمع وتعهد الحاضرون بانهم سيقدمون نموذجا جديدا للعمل السياسى والبرلمانى والحزبي لمساندة جهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر اضافة الى مساندة المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى يتبناها الرئيس السيسى من اجل مساندة الفقراء والبسطاء والأسر الأكثر احتياجا من هذا الشعب العظيم.





من جانبه رحب المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الحزب سوف يقدم دورات تدريبية بجميع المحافظات وأن هذا المنتدى هو الأول وليس الأخير ولكنه بمثابة منتدى افتتاحي لسلسلة من المنتديات التي تهدف لتأهيل الشباب لخوض الانتخابات المحلية.





وتابع مهنى أن الحزب يسعى جاهدًا لتقديم نموذج مختلف للشباب السياسي في مصر، حتى نستطيع أن نقدم قيادة قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن لهم ولأبنائهم، مؤكدًا أن الخبرات وسواعد الشباب هم أساس أي دولة متقدمة.





بينما اجتمع المهندس حازم عايش، أمين عام حزب المؤتمر بالقليوبية، مع قيادات أمانة المحافظة، لمناقشة خطة عمل اتحاد المرأة خلال الفترة المقبلة مع استكمال تشكيلات الاتحاد على مستوى القرى، والمراكز استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية.





وأوضح "عايش"، أنه سيتم فتح باب تلقى استمارات الراغبين فى الترشح للمجالس المحلية خلال أيام، ليتم إلحاقهم بمدرسة الكادر السياسي التابعة للحزب، والتي تسعى لتأهيل القيادات فكريا وسياسيا.



