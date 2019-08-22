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رياضة

جولة ترفيهية للاعبي الإسماعيلي على الجليد.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:59 ص
جولة ترفيهية للاعبي
جولة ترفيهية للاعبي الإسماعيلي
حبيبة معتز
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي معسكره الإعدادي في القاهرة إستعدادا لانطلاق منافسات الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.

وبدأ معسكر النادي الإسماعيلي يوم 8 أغسطس الماضي ويستمر حتي يوم 24 أغسطس المقبل، وذلك للإستعداد لأول مباريات الموسم أمام فريق أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

وأخذ اليوم لاعبو الإسماعيلي جولة ترفيهية علي الجليد بأحد الأماكن في القاهرة، للخروج قليلا من حالة التوتر والجهد والضغط الكبير الواقع علي اللاعبين.

جدير بالذكر أن فريق الإسماعيلي خاض 3 مباريات ودية حتي الآن في معسكر 6 أكتوبر، ويتبقي مباراة واحدة أمام إنبي ستقام يوم السبت المقبل.

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