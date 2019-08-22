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فن

محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في القاهرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:01 ص
محمد عبده
محمد عبده
سعيد فراج
يستعد فنان العرب محمد عبده للحضور إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم الخميس لاستكمال نشاطه الفني، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة اليوم 22 أغسطس.

محمد عبده، طالته شائعات حول حالته الصحية خلال الأيام الماضية لكنه أكد إنه بصحة جيدة.

آخر أعمال محمد عبده، الفنية هو ألبوم «يا غافية قومي» الذي طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «يا غافية قومي» في صدارة ترتيب الأكثر مشاهدة بين باقي الأغاني برصيد 53 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية «أنا من أكون» في المركز الثاني برصيد 49 ألف مشاهدة.

ويضم الألبوم 10 أغان، وهي: «وين الدليل، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومي، تساوت، مريت، أنا سمعت اسمك، تذكرين، كتبت لك خط».

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