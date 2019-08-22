منظمة الصحة العالمية: الإعلام له دور كبير في التوعية بمبادرة 100 مليون صحة

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم"، إنهم يعملون على التوعية حول الكثير من المشاكل الصحية خاصة المتعلقة بالسمنة والتدخين، مؤكدا أن التدخين يعد أخطر المشاكل الصحية للمصريين.





ونوه مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "ريهام السهلي" على قناة "أكسترا نيوز" الفضائية، بأن معدلات التدخين في مصر مرتفعة للغاية بين الرجال بالمقارنة مع أمثالهم من النساء.





وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الحملات التي تقوم بها مصر تعمل على رفع الوعي الصحي للوقاية من الإصابة بالأمراض الخطيرة والمنتشرة.





ولفت مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى أن حملة "100 مليون صحة" حصلت على دعم كبير من الإعلام المصري مما ساهم في تحسين مستوى الوعي للشعب المصري بشكل كبير.