منظمة الصحة العالمية: التدخين من أكبر المشاكل فى مصر ..فيديو

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن المنظمة تحاول نشر الوعى بين البالغين، حيث إن أبرز العادات السيئة التى تسبب الأمراض هي التدخين، مشيرًا إلى أن المنظمة تقدم أيضًا النصائح ليكون هناك أسلوب حياة صحية.





وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، فى حواره لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الوقاية مهمة للغاية وخير من العلاج، وأن هذا لن يحدث إلا من خلال مشاركة الأفراد والتوقف عن التدخين والذي يعد من أكبر المشاكل فى مصر.





وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من حملات الحكومة إلا أنه يجب على الأفراد المشاركة وأن يكونوا على علم بخطورة الأمر والابتعاد عنه.





واستطرد مدير منظمة الصحة العالمية، أن ما تقوم به المنظمة مبنيّ على علم وثقافة المجتمع على تجنب المشاكل وضرورة المشاركة الاجتماعية الإيجابية فى هذا الأمر.