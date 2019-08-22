أمين رابطة الجامعات الإسلامية: ندعم الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه الشرعية

استقبل الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، وفدًا فلسطينيًا مكونًا من الدكتور ماهر عليان خضير عضو المحكمة الشرعية العليا في فلسطين ومنسق العلاقات الأكاديمية بين رابطة الجامعات الإسلامية والجامعات الفلسطينية، والدكتور خالد بارود مدير عام العلاقات الإسلامية في ديوان الرئاسة الفلسطينية.





وخلال اللقاء أكد الأمين العام للرابطة ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على وقوفنا دائما بجانب الحقوق الفلسطينية.





وشدد الأمين العام على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من استرداد كل حقوقه الشرعية واستعادة أراضيه المغتصبة.



