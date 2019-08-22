كليب حب حب لـ سامو زين يقترب من 3 ملايين مشاهدة.. فيديو

حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 2 مليون و925 ألف مشاهدة، مقتربًا من 3 ملايين، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.





كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.





وحققت أغنية حب حب، المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام.





وتقول كلمات أغنية حب حب: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الكلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب".



