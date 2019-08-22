تفاصيل غير مسبوقة.. حدث عالمي فريد عن مومياوات الفراعنة

في حدثٍ عالمي فريد، من المقرر أن تتجمع مجموعة كبيرة من المومياوات المصرية القديمة والعالمية والتحف الأثرية القديمة ذات الصلة التي لم يتم تجميعها في محفلٍ عالمي من قبل، في مركز كارنيجي للعلوم في بنسلفانيا الأمريكية في أكتوبر المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".





سيضم المعرض التاريخي مومياوات من العالم، بنحو 125 مومياء، وسيتم افتتاحه في 5 أكتوبر في جناح العلوم PPG في المركز العلمي.





ويوفر المعرض نافذة على حياة الناس قديمًا من مصر القديمة وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما سيقدم رؤى غير مسبوقة عن الثقافات والحضارات السابقة.





ويشاهد الضيوف عروضًا مثيرة عن المومياوات وقصصهم الشخصية، فضلًا عن تقديم شرح شيق ومفيد من خلال استخدام الوسائط المتعددة، التي ستقدم في المجمل رحلة المومياوات المجمعة عبر 4500 عام، واستكشاف تاريخ المومياوات وأصلها وكذلك كيفية إنشائها.





وقال جيسون براون ، المدير المؤقت لمركز العلوم ، في بيان صحفي: "من خلال العلوم الحديثة والمعارض التفاعلية ، فإن معرض مومياوات العالم سيغير تمامًا تصورات الزوار عن المومياوات وعن التحنيط. نحن متحمسون للغاية لجلب هذه التجربة التي لا تنسى إلى منطقة بيتسبيرج" وهي المدينة التابعة لبنسلفانيا.