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رياضة

وقف كلام.. ابراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ كهربا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:01 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
ياسمين تيسير
وجه ابراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي، بعد تصريحات الأخير أمس عقب حصوله على البطاقة الدولية.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انت عارف اني بحبك وقف بقي كلام وركز ربنا يوفقك في اللي جاي". 

وأضاف ابراهيم سعيد "متزعلش الناس منك جماهير الزمالك مش طرف في مشكلتك وهما بيحبوك علي فكره متخسرهمش ربنا يوفقك في اللي جاي".

وكتب محمود كهربا أمس عبر "تويتر"، "قول "الوووو.. عالي صوتك بتقول ايه! البطاقة الدولية وصلت.. الحمدلله كثيرًا، اليوم استلمت بطاقتي الدولية، وكلي ثقة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وأضاف محمود كهربا "إن شاء الله سوف اشارك في أول مبارة يوم الجمعة.. انتظروني في فيديو علي قناتي عبر اليوتيوب أوضح كل الأحداث و التفاصيل التي حدثت الفترة الماضية".

يذكر أن محمود كهربا بدأ تدريبات فريقه الجديد أفيس البرتغالي، بعد انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري.

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