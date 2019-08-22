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محافظات

إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على شوارع البحر الأحمر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:18 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
وجه محافظ البحر الأحمر اللواء الدكتور أحمد عبد الله، رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من أعمال تسمية الشوارع وترقيمها بأسماء شخصيات بكل من المدن الآتية "الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير"، مؤكدا أن إطلاق الأسماء أفضل من الأرقام وذلك تخليدا للشخصيات الوطنية والعامة المؤثرة فى مصر كما أنها تمتد لسنوات عديدة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه سيتم تسمية الشوارع الجانبية بأسماء اول الاشخاص التى قامت ببناء أو منزل بالشارع بشرط تواجد المبنى حتى الآن.

ووجه محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن السابقة بالالتزام بضوابط المناطق الجديدة بكل مدينة وحصر جميع الأراضى الفضاء ليتم الإعلان عنها بمزاد علنى.

يأتي ذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتجميل وتنسيق مدن المحافظة وجعلها من أفضل محافظات جمهورية مصر من خلال إضفاء مظهر جمالى وتنسيق حضارى متميز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأربعاء بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ المحافظة ، العميد تامر رئيس الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد ، رؤساء المدن ، وجميع الجهات المعنية بالخطة التجميلية ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

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