إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على شوارع البحر الأحمر

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء الدكتور أحمد عبد الله ، رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من أعمال تسمية الشوارع وترقيمها بأسماء شخصيات بكل من المدن الآتية "الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير"، مؤكدا أن إطلاق الأسماء أفضل من الأرقام وذلك تخليدا للشخصيات الوطنية والعامة المؤثرة فى مصر كما أنها تمتد لسنوات عديدة.





وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه سيتم تسمية الشوارع الجانبية بأسماء اول الاشخاص التى قامت ببناء أو منزل بالشارع بشرط تواجد المبنى حتى الآن.





ووجه محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن السابقة بالالتزام بضوابط المناطق الجديدة بكل مدينة وحصر جميع الأراضى الفضاء ليتم الإعلان عنها بمزاد علنى.





يأتي ذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتجميل وتنسيق مدن المحافظة وجعلها من أفضل محافظات جمهورية مصر من خلال إضفاء مظهر جمالى وتنسيق حضارى متميز.



