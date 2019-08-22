حظك اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لهم حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 توقعات الأبراج، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ليساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول الكشف عما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 22 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الحمل





مهنيا وعاطفيا: الشمس في منزلك الخامس تمنحك حدسا صائبا وينفعك ذلك في تحديد اتجاهك.. لا شيء يقف أمام إصرارك ورغبتك في الصعود.

ماليا: القمر في منزل المال واليوم يظهر حسك التجاري وقد تحقق مكاسب إذا راجعت جيدا قراراتك.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الثور





عاطفيا واجتماعيا: "فينوس" في منزل الحب تجعلك تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

مهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجوزاء





اجتماعيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج السرطان





اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

مهنيا وصحيا: يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الأسد





مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

اجتماعيا وعائليا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الرأي الآخر.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج العذراء





اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الميزان





ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج العقرب





ماليا وصحيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك.

مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط وقد ينفعك دعم البعض.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج القوس





صحيا وعائليا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط.

مهنيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالنشاط وبروح متفائلة وقد يدفعك ذلك للتقدم.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجدى





اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الدلو





عائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

اجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.





حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الحوت





مهنيا: رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.