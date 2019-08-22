نائلة فاروق: لن نسكت على سرقة تراث ماسبيرو

قالت رئيس التليفزيون الإعلامية نائلة فاروق، إنها ضد استغلال تراث ماسبيرو وسرقة المواد من قنواته.





وأضافت رئيس التليفزيون لـ "صدى البلد"، حولنا الأمر للشئون القانونية، وتم تحرير محاضر ضد قنوات الإخوان وبالأخص ضد قناة "الشرق" لعرضها بعض الأعمال الدرامية التى تولى إنتاجها التليفزيون، مما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق ملكية ماسبيرو وسنحصل على حقنا من هذه القنوات.





وتابعت رئيس التليفزيون أن هذه الدول معادية لمصر وتقوم بتوجيه الاتهامات لها طوال الوقت، ولا يعقل أن نسكت على سرقة تراثنا.





وأشارت رئيس التليفزيون إلى اتخاذ إجراءات لحماية تراث ماسبيرو فى الفترة المقبلة لمنع مثل هذه السرقات.



