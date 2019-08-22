أحمد فرحات: 8 حالات لا يجوز فيها التصالح العقاري.. وهذه المستندات مطلوبة للتصالح مع مخالفات البناء

حل الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسي، وكشف فرحات عدد المخالفات التى تمت من عام 2010، حتى 8-4-2019، وتحدث فرحات عن الحالات التىلا يجوز فيها التصالح .



أحمد فرحات: قرار التصالح مع مخالفات البناء حكيم.. فيديو







قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الحكومة قامت بإعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء منذ عام ونصف موضحًا ان هذا القانون تم عمله ليكون فى صالح المواطن الذي قام بالبناء على الأراضي بالمخالفات.



وأضاف فرحات خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هذا القانون له تأثير إيجابي على المواطنين، وأكد أن هناك 3 ملايين عقار داخل الاحوزة العمرانية و 2 مليون خارج الأحوزة .



وأشار فرحات إلى أن هذا القرار حكيم بسبب الأعداد الكبيرة التى تعدت على الأراضي.



وكشف أن مخالفات البناء تسببت فى تدمير البنية التحتية للدولة، وأن هناك أكثر من 30 مليون شقة مخالفة .



تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح مع مخالفات البناء.. فيديو



قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 7 مستندات يقوم بتقديمها كل مواطن يريد التصالح فى مخالفات البناء.



وأضاف فرحات خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المستندات هي: " الرقم القومى، و أى مستند يثبت علاقة الشخص المتقد بالمبني المخالف، أى مستند يفيد زمن ارتكاب المخالفة لأن القانون يتم تطبيقه على المخالفات التى تمت قبل 8-4-2019" .



وأشار فرحات إلى أن، كل مخالف يتم إرفاق: " نسختين من الرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعة، و تقديم ترخيص إن وجد، وأن يقدم مستندا يفيد بسلامة المبنى، ويتم تسليم إيصال فحص" .



وتابع فرحات: أن كل مخالف يقدم رسم الفحص، مؤكدًا أن رسم الفحص يختلف من القرية لـ المدينة .





أحمد فرحات: 8 حالات لا يجوز التصالح العقاري معها .. فيديو



قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك 8 حالات لا يتم فيها التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون.



وأضاف فرحات خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هذه الحالات هي: " لا تصالح إذا كان المبنى غير آمن انشائيًا، ولا تصالح فى حالة التعدي على خطوط التنظيم والاعتداء على الشوارع الرئيسية".



واكمل فرحات أن الشخص الذي بني على أرض الدولة لا يجوز التصالح معه، و البناء على الاراضي الخاضعة لحماية الآثار، ولا يجوز التصالح على الأراضي ذات الطراز المعماري".



وأوضح: " ان الدولة لا تتصالح مع الارتفاعات التى تفوق الارتفاعات المقررة، تغير الاستخدام اذا كانت هناك بعض المناطق بها مخططات تفصيلية.



الاسكان: من 50 لـ 2000 جنيه قيمة التصالح على المتر المخالف..فيديو





قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن الجهات المسئولة بالمحافظات تتلقي طلبات التصالح التى تمت على العقارات حتى يوم 9 يناير 2020.



وأضاف فرحات خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اليوم التالى لـ 9يناير لم نتلق اى طلبات تصالح .



وأشار فرحات إلى أن، كل مجلس مدينة به لجنة تقوم باستلام الأوراق المطلوبة، وبعد ذلك يحصل المواطن على مستند بتقدمه للمستندات و التقدم بالتصالح.



وأوضح: " أن اللجنة الفنية لا علاقة لها بالحي وتكون محايدة، تقوم بمعاينة الحالات ويتم إصدار القرار سواء بموافقة على التصالح، أو رفض التصالح.



وكشف أن هناك لجنة أخري تحدد قيمة التصالح، موكدًا أن القيمة التقديرية للتصالح على المتر ستكون من 50 جنيه لـ 2000 جنيه.



وأكد أن الحد الأدني لقمية المخالفة على المتر 2000 جنيه حتى ولو كانت فى نهر النيل.



الإسكان: متحصلات التصالح فى مخالفات البناء ستوجه لاصلاح مرافق الدولة



قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن هناك أعداد كبيرة بدأت فى التواصل مع الجهات المسئولة للتصالح فى مخالفات البناء التي تم تنفيذها فى الفترة التى سبقت 8 أبريل 2019.



وأضاف "فرحات"، خلال حواره فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المواطن الذي يحصل على مستند التقدم للتصالح فى مخالفات البناء يتم وقف الحكم القضائي الصادر ضده فى التعدي على الأراضي لحين البت فى أوراقه.



وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أن الأموال التى سيتم تحصيلها من المواطنين فى مخالفات البناء ستساهم فى إصلاح مرافق الدولة التي أفسدها هؤلاء الأشخاص بعد بنائها بالمخالفة، موضحًا أن "الدولة قامت بإعداد هذا القانون للتخفيف على المواطنين، وأن هذا القانون يصب فى مصلحة المواطن" .

