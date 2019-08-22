أبرز فيديوهات التوك شو.. فنانة كويتية تكشف سبب رفضها العمل مع محمد هنيدي.. ومصير أموال تصالح البناء

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



إنجاز تاريخي.. إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا مطلع 2020.. فيديو



قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن وصول إنتاجية حقل ظهر من الغاز إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا يعتبر إنجازا تاريخيا.



وأضاف مدحت يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الوصول إلى هذه الأرقام من الإنتاجية قبل الموعد المحدد لها بأربعة أشهر تعتبر إنجازا كبيرا.



وتابع مدحت يوسف:" مع نهاية العام سوف يصل حجم الإنتاج من حقل ظهر على 3 مليار قدم مكعب يوميا، وسوف يصل إنتاج مصر من الغاز إلى 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز في آخر السنة وبداية العام الجديد.



وأكمل مدحت يوسف:" هناك تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وقطاع البترول اعتمد استراتيجية لإحلال الغاز الطبيعي بالمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مثل المنتجات البترولية والوقود"، وهناك تكالب من شركات عالمية كبرى للعمل في السوق المصري وهناك حجم استثمارات ضخمة تدخل مصر".



قريت في عينيه الغدر.. لاعب اليد: مدير المنتخب حاول حلاقة شعري وأتلفه بالكامل



قال لاعب كرة اليد بالمنتخب المصري، عبد الرحمن حميد، إنه أراد حلاقة وتصفيف شعرة خلال وجودهم في "مقدونيا"، حيث فكر في الذهاب لأحد محال تصفيف الشعر في "مقدونيا"، لكن الكابتن "حسين زكي" مدير المنتخب عرض عليه إجراء تلك العملية بنفسه، حيث يمتلك فكرة عن حلاقة وتصفيف الشعر.



وتابع، "حميد" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "مني الشاذلي" في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن كابتن "زكي" قام بإتلاف شعره، حيث فوجئ بشوية كامل لتصفيفه شعره، ما دفعه للذهاب لأحد محال "الحلاقة" لإعادة هندامها، قائلا "قريب في عنين كابتن زكي الغدر من الاول".



وعقب الكابتن "حسين زكي"، قائلا إنه آراء العبث بـ"حميد" مثلما فعل بأحد زملائه خلال البطولات السابقة، حيث دفع "حميد" بأحد زملائه لحلاقة شعره كاملا خلال استلام الميدالية البرونزية في أسبانيا.



سؤال محرج من مني الشاذلي لـ منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على الهواء





وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالا محرج المدربي ولاعبي منتخب كرة اليد المصري علي الهواء حول أسماء الشهرة والألقاب الخاصة بهم داخل الفريق، كان ذلك خلال تقديمها برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي".



وأشار مجدي أبو المجد، المدير الفني للمنتخب، إنهم يتجهون لإطلاق الألقاب على بعض عناصر الفريق، من خلال نشاطهم وقدراتهم داخل الملعب وحتي داخل حياتهم الشخصية، حيث يطلقون علي بعضهم ألقاب مثل "البطة، الأخطبوط" و"السندان" لما ينم عنه قوة وصلابة.



وأضاف المدير الفني لمنتخب كرة اليد للناشئين، أنهم يطلقون لقب "الألماني" علي أحد أعضاء الفريق، نظرا لوجود شبه كبير بين ذلك اللاعب و الطفل الذي شارك محمد رمضان في بطولة فيلم "الألماني".



وأوضح المدير الفني لمنتخب كرة اليد للناشئين، أن الألقاب لم تقتصر فقط على اللاعبين، ولكنها شملت المدربين والجهاز الفني، حيث يطلقون لقب "أبو الزيك" علي "حسين زكي" المدير العام للمنتخب.



مفاجأة جديدة فى جريمة الاعتداء على شاب معاق ذهنيا فى الشرقية.. فيديو





قال هيثم عمارة احد شهود العيان على اجبار الشاب المعاق المعتدي عليه من اجل التنازل عن حقه انه ليس على علاقة بطرفي الواقعة ولايعرفهم .



واضاف عمارة فى مداخلة هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " انه اثناء اصطحاب زميل له بالموتوسيكل الخاص به شاهد الشاب المعاق وملابسه ممزقة وتصطحبه احدى السيدات .



وتابع : وقفت وسألتها هو فيه ايه يا حاجة مش ده بتاع الفيديو امبارح المنتشر على السوشيال ميديا ؟" فردت " ايوه كانوا واخدينه غصب عنه عشان يتنازل من ورانا وجبته منهم".



واستكمل انها طلبت منه ان يصوره وينشر هذا الموقف على الفيسبوك وبالفعل قام بالنشر على صفحته الشخصية .



أحمد موسي: الإرهابي إبراهيم منير يمتلك مشروعات بـ 200 مليون استرليني



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي إبراهيم منير لا يهتم بعناصر التنظيم الإرهابي، ويعيش فى بريطانيا بأموال التنظيم.



وعرض الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مقطع فيديو للإرهابي إبراهيم منير وهو يتهرب من الجماعات الإرهابية، ويؤكد أنه لم يطلب من أحد بالانضمام لـ الجماعة.



وكشف موسى أن الإرهابي إبراهيم منير، جعل أعضاء التنظيم سلم لما وصل له الآن، وأن الإرهابي إبراهيم منير و قيادات الإخوان استغلوا الشباب و تحصلوا من ورائهم على الملايين.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن، الإرهابي إبراهيم منير كان يدلى للمخابرات البريطانية باسماء الجماعات الإرهابية للقبض عليهم.



وتابع موسي: الإرهابي حسن البنا حصل على أمواله من الجماعات، و أن الإرهابي إبراهيم منير يمتلك مشروعات بـ 200 مليون استرليني .



ليه أرخص نفسي.. فنانة كويتية تكشف سبب رفضها العمل مع محمد هنيدي



قالت الفنانة الكويتية "هيا الشعيبي"، إنها رفضت العمل مع الفنان محمد هنيدى في أحد الأعمال الفنية، لأسباب تتعلق بالمنتج والمؤلف، حيث طلبت عدم تعديل أي مشهد تقوم به داخل ذلك العمل، فضلا عن كتابة أسمها بجوار أبطال ونجوم ذلك العمل، وهو ما قوبل بالرفض في ذلك الوقت، قائلة " ليه أرخص نفسي وأتنازل عن شروطي وأنا أمتلك شريحة كبيرة من الجمهور المصري"، معربة عن رغبتها في تقديم أعمال فنية مصرية.



وأشارت "هيا" خلال لقاء تلفزيوني على قناة "ATV" الكويتية، إلى أن هناك بعض الفنانين والمؤلفين شاركوا في تشويه الرجل الخليجي والعربي على حد سواء، لافتا إلي أن الفنان عليه اختيار أعماله بعناية، وأن تناقش القضايا المجتمعية الهامة ويبعد عن الأعمال التي من شأنها تشويه شخصية الرجل سواء كان عربيا أو خليجيا.



وأوضحت الفنانة الكويتية "هيا"، أنها تمتلك شريحة كبيرة من الجماهير المصرية، مؤكدة "الناس في القاهرة بتوقفني علشان تتصور معايا".



أحمد موسى يكشف مصير الأموال التى ستجمع من تصالح البناء.. فيديو



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة ستقوم بعمل تصالح قانوني مع المواطنين الذين اعتدوا على الأراضى الزراعية قبل 8-4-2019.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأموال التى سيتم تجميعها من المواطنين سيتم عمل بها مشروعات صرف صحي و طرق.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك بعض المخالفات لن يتم التصالح فيها وسيتم إزالته.



وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الهدف الأول من هذا القانون هو حماية المواطن، و استرداد حقوق الدولة.



وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تفتح باب التقديم لإرسال طلبات التصالح مع مخالفات البناء.



التموين تعلن موعد انتهاء استبعاد غير المستحقين من البطاقات.. فيديو



قال عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه يتم استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين وذلك بعد إخبارهم على بون صرف الخبز والسلع التموينية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لا استبعاد لـ مستفيد قبل إشعاره وإخطاره من خلال بون صرف الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أن وزارة التموين بدأت المرحلة الأولى لاستبعاد غير المستحقين طبقا لمحددات العدالة الاجتماعية.



وأكد عمرو مدكور، أن الاستبعاد لا يشمل دعم الخبز ولكن يشمل السلع التموينية فقط، ويتم إخطار المواطن بسبب الاستبعاد وكيفية التظلم.



وتابع عمرو مدكور:" سيتم إغلاق باب التظلم اعتبارا من يوم 25 أغسطس ويتم فحص التظلمات بعد انتهاء مدة تلقيها"،مضيفا:" المستهدف استبعادهم 1.6 مليون مواطن تقدم منهم حوالي 1.2 مليون بتظلمات وتم استبعاد نصف مليون، ووصلت نسبة قبول التظلمات تصل إلى 70%".



وأكمل عمرو مدكور:" سيتم الإستمرار في مراحل الاستبعاد من بطاقات التموين إلى أن تطمئن الدولة بالكامل بأن قاعدة البيانات خالية من الطبقة الغنية مع الحفاظ على الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة".



بشرى سارة من الحكومة لـ مستفيدي تكافل وكرامة.. فيديو





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عقد اجتماعات تنسيقية من أجل الوصول إلى المعايير الخاصة بـ إعفاء غير القادرين من دفع قيمة دفع إشتراكات منظومة التأمين الصحي الجديد.



وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المعايير لن تكون جامدة وسيتم النظر فيها وبرنامج التأمين الصحي الشامل قابل للتعديل.



وتابع نادر سعد:" مستفيدي تكافل وكرامة يندرجون بالتبعية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ولن يدفعوا قيمة الاشتراكات".



وأكمل نادر سعد:" ليس من المنطقي أن أطالب مستفيدي تكافل وكرامة بدفع قيمة إشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل".