ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سميح ساويرس: نؤمن دائما بالمواهب المتميزة لشباب مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:48 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
قال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة ومؤسس مدينة الجونة، إن شركة أوراسكوم للتنمية تؤمن دائما بالشباب المصري وامكانياتهم حال توفر الدعم اللازم، لذلك أخذت الشركة على عاتقها من خلال مشروعها الرائد "مدينة الجونة" تقديم الرعاية والدعم الكاملين لتمكين الشباب في العديد من القطاعات الرياضية والثقافية.

وأضاف: "يأتي مهرجان الجونة السينمائي كمنصة متميزة لرعاية المواهب الشابة في عالم السينما وتقديمها للعالم، بهدف التأكيد على أن مصر كانت ولازالت تتمتع بالريادة في مجال السينما الذي يعد أحد عناصر القوة الناعمة لمصر".

يأتى ذلك على خلفية مواصلة شركة أوراسكوم للتنمية مصر دعم ورعاية مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة من خلال مشروعها الأول بشرق القاهرة"O West"، الذي سيقام في الفترة من ١٩ إلى ٢٧ سبتمبر المقبل، وذلك استكمالا لجهود الشركة المالكة لمدينة الجونة في النهوض بالقطاعين السياحي والفني بهدف المساهمة في جهود استعادة مصر لمكانتها على الساحتين الإقليمية والعالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائى 26 أغسطس

ترشيحاتنا

الإدارة العامة للمرور: استقرار الحالة المرورية على الطرق الصحراوية

شخص يعتدي بالضرب على امرأة في محطة قطار.. والسبب غريب

حظك اليوم الخميس 22 - 8 - 2019.. توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

أسرار تنشر لأول مرة.. خسائر إسرائيلية فادحة في حرب الاستنزاف

شاهد.. لحظة استيلاء لصين على سيارة فارهة في أقل من 30 ثانية

ندالة رئيس وزراء بريطانيا بعد منع صديقته من دخول أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard