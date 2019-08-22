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حقوقي: وصول التنمر لذوي الإعاقة مؤشر خطير

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:59 ص
الباحث الحقوقي هيثم
الباحث الحقوقي هيثم شرابي
أماني نوار
علق الباحث الحقوقي هيثم شرابي، على واقعة ضرب شاب معاق داخل محل الحلاقة في الشرقية، قائلًا إن الحادث واحد من وقائع التنمر التي تحدث يوميا في المجتمع. 

وأضاف الباحث الحقوقي هيثم شرابي لـ"صدى البلد"، أن حالات التنمر في المجتمع وصلت للأشخاص ذوي الإعاقة فقد شاهدنا أكثر من حالة، وكانت عن طريق تهديد الأطفال وإخافتهم بالكلاب وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا.

وأكد الباحث الحقوقي هيثم شرابي ضرورة الاهتمام بالتوعية الشاملة بخطورة التنمر على أشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

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