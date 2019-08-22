بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى صلالة فى سلطنة عمان.



ظهرت نانسي فى الحفل بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا أزرق طويل أتسم بصيحة الكم الواحد، وبشق من الأمام كشف عن جزء من ساقها.



وتزينت الفنانة اللبنانية ببعض المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها الزرقاء، فيما بدت بشعرها المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



