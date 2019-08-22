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منوعات

بعد فيسبوك وآبل.. فضيحة تجسس جديدة لـ مايكروسوفت.. تفاصيل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:41 ص
مايكروسوفت
مايكروسوفت
آية جمعة
كشفت تقارير صحفية، عن أن شركة "مايكروسوفت" استمعت إلى المكالمات الصوتية الخاصة بمستخدمي برنامج "سكايب" ومساعد "كورتانا" الافتراضي التابع للشركة، ولكن من الواضح أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط.

فبحسب ما ذكره موقع "إنجادجيت" التقني، ورد أن موظفي مايكروسوفت تجسسوا إلى أصحاب أجهزة إكس بوكس ​​أيضًا. 

وأوضح الموقع أن "مايكروسوفت" كانت تستمع إلى المكالمات الصوتية للمستخدمين في محاولة لتحسين المنتجات والخدمات الخاصة بها، وهو الأمر الذي تفعله بعض الشركات العملاقة أمثال "آبل"، و"أمازون"، و"فيسبوك"، و"جوجل".

وفي بيان من الشركة لـ"إنجادجيت" قال متحدث باسم "مايكروسوفت"، "لقد كنا منذ فترة طويلة واضحين أننا نجمع البيانات الصوتية لتحسين الخدمات التي تدعم الصوت وأن هذه البيانات تتم مراجعتها في بعض الأحيان من قبل البائعين".

يذكر أنه بعد التغطيات الإخبارية الأخيرة والشكاوي العامة، أوقفت آبل وفيسبوك وجوجل هذه الممارسات مؤقتًا، بينما ستتيح "أمازون" للمستخدمين اختيار عما إذا يمكن لموظفي الشركة سماع محادثات "أليكسا" Alexa أم لا.

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