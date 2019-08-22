جولة ليلية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى الحسين الجامعى

أجرى رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، مساء أمس، الأربعاء، زيارة ميدانية لمستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على حُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين المترددين عليها.





وتفقد رئيس جامعة الأزهر خلال الزيارة، عددًا من أقسام المستشفى، واطمأن على استقرار منظومة العمل وانتظامها على أكمل وجه، كما استمع إلى ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، واطلع رئيس الجامعة على آلية سير العمل، مؤكدًا أن خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا الشاغل، وأن هذا يأتي في إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.





جدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر كان برفقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال زيارته الميدانية اليوم لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، حيث اطمأن فضيلته على سير العمل بالمستشفى وتطبيق معايير الجودة بالعيادات الخارجية، والأقسام المختلفة، كما زار طالبة طب الأسنان آية نصر، وعددًا من الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى التخصصي، للاطمئنان عليهم، كما اطلع على تطور آليات العمل بالمستشفى والإمكانيات الحديثة التي أضيفت مؤخرا.





رافق رئيس الجامعة، خلال زيارته، كل من الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور أحمد أمين نائب مدير المستشفى للخدمات الطبية.



