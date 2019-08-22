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محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:23 ص
حملة ليلية لرفع اشغالات
حملة ليلية لرفع اشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية
محمد الصاحى
قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة اشغالات ليلية لرفع مخالفات المقاهي والكافيتريات والمحال بحي العمرانية، ووجه برفع اي مظاهر للتعدي علي حرم الطريق العام وازالة اي اشغالات للمنشأت التجارية والمحال والمقاهي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات لرفع الاشغالات في الفترات الليلية مشددا علي عدم السماح لاي منشأة بالتعدي علي الطريق واعاقة حركه المارة والسيارات.

شملت الحملات التي تم شنها بحي العمرانية شوارع الهرم و ضياء والمطبعة و فيصل و احمد لطفي السيد من فيصل و العشرين هرم و عبد الناصر من الهرم .

وقد تم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الاجرات القانونيه اللازمة حيال المخالفين وقد شهدت الحملات تواجد ميداني لرئيس حي العمرانية .

ومن جانب اخر وفي اطار توجيهات محافظ الجيزة شن حي العجوزة حملة اشغالات مكبره حيث تم إزالة تعديات عربات المأكولات و الإستاندات و الثلاجات من المحلات و المقاهي و الباعة الجائلين و الأكشاك بمدينة الإعلام خلف مسرح البالون و شوارع وادي النيل فوق النفق و الحجاز و سور نادي الترسانة بشارع ٢٦ يوليو و حسين الجيزاوي و تم إيداع المصادرات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وذلك في تواجد ميداني لرئيس حي العجوزة .

محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية
محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية
محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية
محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية
محافظ الجيزة يقود حملة ليلية لرفع إشغالات المقاهي والمحلات بالعمرانية

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