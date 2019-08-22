نصف مليار جنيه.. كيف دعم بنك القاهرة مشاريع عقارية بـ الساحل الشمالى

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع شركة إنرشيا الرائدة في قطاع العقارات وتطوير المشروعات العقارية لتمويل مشروع جيفيرا بالساحل الشمالي وعدد من المشاريع الأخرى بمبلغ 575 مليون جنيه، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولي من المشروع أكثر من 2 مليار جنيه.





وقع برتوكول التعاون، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة والمهندس أحمد العدوي العضو المنتدب –شركة إنرشيا للتنمية العقارية، وذلك بحضور ومشاركة عدد من كبار المسئولين من الجانبين.





وتعليقًا على توقيع الإتفاقية، أكد فايد حرص بنك القاهرة على مساندة القطاع العقاري من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات لما تسهم به من خلق الآف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الإئتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030."





وأوضح أن مشاركة البنك في القرض يعكس الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بحرفية كأحد الخطوات نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقاري في مصر.





وفى نفس السياق، أشار عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن البنك أصبح أحد أبرز اللاعبين فى سوق التمويلات المشتركة وائتمان الشركات، خاصة فى المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى تخفيض معدل البطالة، موضحًا قيام البنك بإعادة الهيكلة الداخلية لإدارة ائتمان الشركات والقروض المشتركة وتدعيمها بالخبرات اللازمة وتأهيل كواردها لمواكبة التوسع فى المحفظة.





ويواصل بنك القاهرة تبنى السياسات لتلبية احتياجات العملاء علي مستوي قطاع تمويل الشركات، حيث قام البنك باستحداث ادارة للخدمات المصرفية التي تهدف إلي تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وذلك بالتركيز علي كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية.



من جانبه، أعرب المهندس أحمد العدوي العضو المنتدب –شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التمويل مع بنك القاهرة كواحد من أكبر وأعرق البنوك العاملة فى مصر، وهو التعاون الذي سيساهم في دفع عجلة التنفيذ بمشروع جيفيرا وعدد من المشاريع الأخرى، اضافة الى تحقيق المزيد من التطوير والابتكار العقاري الذي تتميز به شركة إنرشيا عن غيرها من الشركات العقارية في السوق المصري.





تأسست شركة إنرشيا عام 2007 ومنذ ذلك الحين، تعمل على تحقيق نموًا مستمرًا في الكيف والكم حيث وصل حجم الاستثمار العقاري بشركة إنرشيا الى حوالي 100 مليار جنيه مما جعلها المطور الأسرع نموًا من خلال 10 مشاريع تنموية خلال الاثني عشر عام السابقة."





جدير بالذكر أن مشروع جيفيرا يمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع وتطل على شاطئ البحر المتوسط في الساحل الشمالي.



ويعد مشروع جيفيرا واحدًا من المشاريع القليلة الحاصلة على جميع التصاريح القانونية في الساحل الشمالي، كما توفر جيفيرا خدمات تعليمية، ومعاهد، وخدمات طبية متخصصة وعيادات طبية. بالإضافة إلى خدمات اجتماعية وتجارية مثل مراكز المؤتمرات لتوفير سبل المعيشة طوال العام.