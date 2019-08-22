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اللقطات الأولى لدخول الجيش السوري خان شيخون بـ إدلب.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:49 ص
تقدم الجيش السوري
تقدم الجيش السوري في خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي
أحمد قاسم
نشرت قناة "روسيا اليوم"، أمس الأربعاء، أول لقطات مصورة توثق عملية دخول الجيش السوري إلى مزارع مدينة خان شيخون وتلة السيرتيل وتل ترعي والسوسة في ريف إدلب الجنوبي.

وبدأ الجيش السوري منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المنطقة، إذ استعاد بلدات وتلالا استراتيجية، أهمها تل الملح والجبين في ريف حماة الشمالي، ما مهد للسيطرة على الهبيط وكفرعين في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد المرصد السوري المعارض، في وقت سابق، بأن المسلحين انسحبوا من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ومن قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه في المنطقة.


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