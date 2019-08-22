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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل شيش كبدة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:13 ص
طريقة عمل شيش كبدة
طريقة عمل شيش كبدة
هاجر هانئ
شيش كبدة من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير شيش كبدة

كبدة مكعبات
مشروم
طماطم شيري
بصل أحمر مكعبات
فلفل رومي مكعبات
خل
عصير ليمون
شرائح ليمون
ملح
فلفل أسود
كمون
زعتر
عسل ابيض

طريقة تحضير شيش كبدة
تتبل قطع شيش كبدة
توضع في أسياخ خشبية مع الخضار وتشوح في جريل مدهون زيت
تقدم ساخنة مع الأرز الأصفر


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