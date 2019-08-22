هذه الابراج الاكثر صبرا.. هل أنت منهم؟

الصبر من أجمل وأبرز الصفات التى يتصف بها أى شخص فهو فضيلة يمكن زراعتها مع مرور الوقت كما يمكنك تعلمها وممارستها لأنها من السمات التى يفضل أن يتسم بها الأنسان حتى يستطيع تخطى الكثير من صعوبات الحياة.



كشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الأبراج أكثر الأبراج صبرا ، وتتمثل في...



-برج الجدي

يعد من الابراج شديدة الصبر جدا حتي تصل إلي هدفها المحدد دوما.



-برج الثور

صبور لدرجة ليس لها حدود ولكن الصبر مرتبط بالإنجازات والخطط الذي رسمها ليصل لهدفه المحدد.



-برج عقرب

صابر لدرجة الصمود والصمت حتي يصل بما يريد ويرضى به بدون أي ملل او تعب.