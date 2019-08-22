ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هذه الابراج الاكثر صبرا.. هل أنت منهم؟

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:43 ص
الابراج الاكثر صبرا
الابراج الاكثر صبرا
هاجر هانئ
الصبر من أجمل وأبرز الصفات التى يتصف بها أى شخص فهو فضيلة يمكن زراعتها مع مرور الوقت كما يمكنك تعلمها وممارستها لأنها من السمات التى يفضل أن يتسم بها الأنسان حتى يستطيع تخطى الكثير من صعوبات الحياة.

كشفت خبيرة الأبراج مني أحمد، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن الأبراج أكثر الأبراج صبرا ، وتتمثل في...

-برج الجدي
يعد من الابراج شديدة الصبر جدا حتي تصل إلي هدفها المحدد دوما.

-برج الثور
صبور لدرجة ليس لها حدود ولكن الصبر مرتبط بالإنجازات والخطط الذي رسمها ليصل لهدفه المحدد.

-برج عقرب
صابر لدرجة الصمود والصمت حتي يصل بما يريد ويرضى به بدون أي ملل او تعب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق أمم أفريقيا.. ترتيب الأبراج وفقا لدرجة تعصبهم للكرة

مش بيطلع الجنيه.. تعرف على أكثر الأبراج بخلا

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6/7/2019

عاطفيا ومهنيا وصحيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 8 -6-2019

أصحاب هذه الابراج يتصفون باللامبالاة.. هل انت منهم؟

من الانطوائي إلى المنفتح.. تعرفي على صفات أصحاب كل برج

ترشيحاتنا

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

الإسكان: من 50 لـ 2000 جنيه قيمة التصالح على المتر المخالف ..فيديو

تفاصيل غير مسبوقة.. حدث عالمي فريد عن مومياوات الفراعنة

ندالة رئيس وزراء بريطانيا بعد منع صديقته من دخول أمريكا

شاهد.. لحظة استيلاء لصين على سيارة فارهة في أقل من 30 ثانية

صاحب مشغولات الليزر: جهاز تنمية المشروعات وافق على التمويل في نفس يوم طرح الفكرة

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

في جريمة السويس البشعة.. النيابة تقرر حبس زوجة وأبنائها قتلوا والدهم

جلبت لنا العار.. تبرئة شقيقي كيم كارداشيان الهند بعد 3 سنوات من قتلها

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

الإهمال يسيطر على قرية مراقيا بالساحل الشمالي ..صور

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

بـ اليورو والدولار.. تعرف على مميزات شهادة بلادى من بنك القاهرة

أب ذبح ابنتيه ورجل شطر جسد زوجته نصفين بالساطور.. ومحام: العقوبة تسقط فى هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حائط صد منيع.. طابية الحوض الجاف شاهدة على التاريخ في الإسكندرية

بكم واحد وفتحة من الساق.. نانسي عجرم تتألق فى عمان

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard