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حافظ على اتزانك النفسي.. نصائح الأبراج لـ مواليد 22 أغسطس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:20 ص
مواليد يوم 22 اغسطس
مواليد يوم 22 اغسطس
هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 22 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت خبيرة الأبراج، إذا كنت من مواليد 22 أغسطس، فإن لديك مواهب بناءة، ولديك قدرة على التماسك، وتتمتع بشخصية قوية.. أنت طموح وتحب أن تتميز في مجال، وتستطيع أن تحقق نجاحا من خلال التعاون والتكامل مع الآخرين.

ونصحت مواليد 22 أغسطس، بأن هذا العام يشعروا في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد، حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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