بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأغذية العالمي

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مانجستاب هايلى الممثل المقيم و المدير الاقليمى لبرنامج الأغذية العالمى للامم المتحدة، في ثاني زيارة له خلال شهرين.



وأشاد فودة ببرنامج الاغذية العالمى للامم المتحدة وجهوده للتعاون مع محافظة جنوب سيناء من خلال عدة محاور وهى تحويل المدارس المجتمعية الى مدارس ذكية لتطوير المجتمع وتعزيز مرونة المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم المعيشى لتحسين فرص زيادة الدخل وتحسين برامج التغذية والسلوك الصحى للمجتمعات.



وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ اولى الخطوات وهى توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع الوزارات المختصة بمشروعات التعاون ، كما خصص مدينتى شرم الشيخ وسانت كاترين كنواة اولى للتعاون المشترك ، كما شكل لجنة مكونة من مفوض المحافظ للعلاقات الدولية ورئيس مدينة شرم الشيخ ومديرى مديريات الزراعة والصحة والتموين والتضامن الإجتماعى للقيام بجولة اليوم للتعرف على بعض المشروعات المستهدف تطويرها وتفعيل بنود التعاون ما بين الامم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء.