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ثقافة

أمر تكليف يختتم عروضه بسوهاج اليوم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
طارق موسى

يختتم عرض "أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح عروضه اليوم الخميس ٢٢ أغسطس في تمام الثامنة مساء بقصر ثقافة سوهاج بمحافظة سوهاج ، حيث يرفع العرض يوميا لافتة " كامل العدد"، لينتقل بعدها العرض الى محافظة البحر الأحمر، و ذلك في إطار خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، و تنظمها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة للمسرح الحديث.

يقول المخرج باسم قناوي مخرج العرض ان العرض يشهد اقبالا جماهيريا كبيرا من أول ليلة عرض بالمحافظة الأسبوع الماضي، و من مختلف الفئات سواء شباب أو أطفال أو عائلات، و هو ما يعتبر دافعا مشجعا للقيام بمزيد من الجولات بالمحافظات، و التي يبدي جمهورها سعادة كبيرة لوجود عروض مسرحية بها، و هذا ما نراه في جولات العرض منذ بدايتها العام الماضي.

يذكر أن عرض " أمر تكليف " ضمن مبادرة " أعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام، العرض عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.

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