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حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:41 ص
بروفة حفل حكيم بالساحل
بروفة حفل حكيم بالساحل الشمالي
محمد بدران
نشر المطرب الشعبي حكيم، صورة له من بروفة حفله الذي يقيمه في الساحل الشمالي عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حكيم على الصور قائلا: "من تحضيرات حفلة فندق توليب الساحل الشمالي".

ويستعد حكيم، لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، والذي يعد ثاني حفلاته بالساحل الشمالي بعد نجاح حفله الذي أقيم ثالث أيام عيد الأضحى.

ويقام حفل حكيم، اليوم الخميس، بفندق توليب بالساحل الشمالي، وتنظمه شركة تواصل، في إطار خطة الشركة لدعم وتنشيط السياحة.

ويقدم حكيم خلال الحفل، مجموعة متنوعة من الأغنيات كما تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية.
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور
حكيم في بروفة حفل الساحل الشمالى.. صور

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