السفير مصر في بكين يشارك بحفل توزيع جائزة الكتاب المتميز بـ الصين

شارك أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، في مراسم حفل توزيع جائزة الكتاب المتميز.



يأتي ذلك على هامش افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب.



وأشار المجدوب إلى أن جائزة الكتاب المتميز تم إطلاقها في عام ٢٠٠٥، ويتم منحها للكُتّاب والمترجمين الأجانب الذين ساهموا في نشر الثقافة والحضارة الصينية حول العالم، حيث فازت المصرية يارا المصري بجائزة هذا العام ضمن قائمة محدودة من الفائزين، وذلك عن أعمالها المتميزة في مجال ترجمة الكُتب الصينية إلى اللغة العربية، وخاصةً في مجال الأدب.



وعلى جانب آخر، أشار السفير المصري إلى أهمية معرض بكين الدولي للكتاب، والذي يُعد واحدًا من أهم المعارض على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، من حيث حجم الإصدارات المعروضة وعدد الدول المشاركة به.