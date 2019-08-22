ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير مصر في بكين يشارك بحفل توزيع جائزة الكتاب المتميز بـ الصين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:05 ص
السفير أسامة المجدوب
السفير أسامة المجدوب
محمد وديع ومحمود نوفل
شارك أسامة المجدوب، سفير مصر لدى الصين، في مراسم حفل توزيع جائزة الكتاب المتميز.

يأتي ذلك على هامش افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب.

وأشار المجدوب إلى أن جائزة الكتاب المتميز تم إطلاقها في عام ٢٠٠٥، ويتم منحها للكُتّاب والمترجمين الأجانب الذين ساهموا في نشر الثقافة والحضارة الصينية حول العالم، حيث فازت المصرية يارا المصري بجائزة هذا العام ضمن قائمة محدودة من الفائزين، وذلك عن أعمالها المتميزة في مجال ترجمة الكُتب الصينية إلى اللغة العربية، وخاصةً في مجال الأدب.

وعلى جانب آخر، أشار السفير المصري إلى أهمية معرض بكين الدولي للكتاب، والذي يُعد واحدًا من أهم المعارض على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، من حيث حجم الإصدارات المعروضة وعدد الدول المشاركة به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بالصين: معرض بكين للكتاب جسر للتواصل بين ثقافات العالم

ترشيحاتنا

المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر: حالة الفيضان لـ نهر النيل تظهر نهاية سبتمبر

الصرف الصحي يغرق قرية البندرة بالغربية.. المياه تحاصر المنازل ومدرسة عبد العليم الخيال.. الأهالي يشكون من البرك والمستنقعات.. ويؤكدون: تعبنا من كثرة الاستغاثات والمحافظ تتدخل ..صور

ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي ساعد إسرائيل

حدث ليلا.. مفاجأة في قضية المعاق المعتدى عليه.. وتفاصيل جديدة بـ أزمة الفيشاوي وطليقته

الاعتداءات على ذوي الإعاقة عرض مستمر.. حلاق يعتدي على معاق بالشرقية.. ومجموعة تروع آخر بكلب

هند الحناوى سكرانة.. احمد الفيشاوى يفجر مفاجأة بشأن ابنته لينا ..شاهد

تؤدي إلى الوفاة.. احذر غسل اللحوم والدجاج قبل الطهى

شاهد.. ياسمين صبرى تحدث ضجة مع شقيقها فى الجيم

مرتضى منصور: لهذا السبب يرفض الاهلى إعارة لاعبيه لـ المصرى

المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي.. المرشحون كرواتي وهولندي والثالث مفاجأة

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على معاق الشرقية داخل محل حلاقة

يعانى صعوبة فى الأكل.. تطورات الحالة الصحية لـ هيثم شاكر ومعاناته من المرض الخبيث

يعاقب المخطئ.. مرتضى منصور يعلق على تولى عمرو الجناينى رئاسة اتحاد الكرة

اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

صاحب الأزمة عارف نفسه.. كهربا يكشف عن سبب أزمته مع الزمالك

شاهد.. وداع أسطوري من لاعبى الأهلي لـ مارتن لاسارتي قبل مغادرته القاهرة

اخبار الرياضة.. ملامح الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. الاهلى يستقر على اسم المدرب الجديد.. الشرط الجزائي لعقد كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيونكة لافتة.. نجوى كرم تتألق بالأسود فى StarsOnBoard

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور