سفارة مصر بـ أستراليا تناقش الأسرار المعمارية والهندسية لـ أهرامات الجيزة

استضافت سفارة مصر لدى أستراليا محاضرة علمية بعنوان "الأسرار المعمارية والهندسية المتصلة ببناء أهرامات الجيزة الثلاثة".



جاءت الندوة في إطار فعاليات أسبوع العلوم في أستراليا، وبالتعاون مع معهد RACI الأسترالي.



وشاركت في المحاضرة الدكتورة كارين سويدا، أستاذة علم المصريات بجامعة Macquarie الأسترالية.



وأعقب ذلك عقد حفل عشاء وحلقة نقاشية حول علم المصريات والحضارة الفرعونية وسط مشاركة كبيرة من الحاضرين.