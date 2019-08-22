سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يشارك في الحفل الترويجي لـ أوبرا عايدة

شارك الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، كضيف شرف في الحفل الترويجي الذي أقيم بأحد أكبر مسارح العاصمة سول لأوبرا عايدة، والمُنتظر عرضها بمعبد حتشبسوت بالأقصر خلال شهر أكتوبر المقبل.



وشهد الحفل إقبالًا هائلًا من الجمهور الكوري، وخاصةً أن بطلة العرض مغنية الأوبرا الكورية إيم سيك يونج هي ذات البطلة لعرض أوبرا عايدة بالأقصر أيضًا.



وتضمن الحفل عرض صور للمعابد الفرعونية المصرية. وقد دفع الإقبال الجماهيري مُنظمي الحفل إلى اتخاذ قرار بإعادة العرض مرة أخرى بتوسع أكبر العام المقبل.



هذا، وقدم السفير وحرمه عددًا من لوحات البردي لأبطال العرض في نهايته، وسط ترحيب حار من الجمهور الكوري.