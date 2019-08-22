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محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. الموافقة على إنشاء عدد من المدارس الجديدة بمطروح

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:40 ص
الموافقة على انشاء
الموافقة على انشاء مدارس جديدة بمطروح
ايمن محمود
أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انه تمت موافقة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، علي إنشاء عدد من المدارس الجديدة بمطروح.

وأضاف أنه تمت الموافقة لمدينة سيوة علي خمس مدارس جديدة أسند العمل بها للأبنية التعليمية والعمل مباشرة في ٣ مدارس وهي مدرسة بمنطقة السبوخة ومدرسة بمنطقة السلام مدرسة بمنطقة الزيدان بتكلفة 20مليون و٥٠٠ الف، بالاضافة مدرستين لاحقتين وهما مدرسة بمنطقة ابني بيتك مدرسة بمنطقة وادي الرمل. 

وأوضح أنه تمت الموافقة الاسبوع المقبل علي فرش مدرسة سيوة الزراعية الجديدة .

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