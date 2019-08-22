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فن

تعرف على الأفلام المرشحة لتلقى دعم الجونة السينمائي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:43 ص
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
محمد نبيل
تساعد منصة الجونة السينمائية ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، منذ بدايتها، العديد من صناع الأفلام العرب، حيث توفر لهم الدعم الفني والمالي اللازم. 

وهذا العام، استقبل منطلق الجونة السينمائي والذى يعد مختبر الإبداع وتطوير مشاريع الأفلام بمهرجان الجونة السينمائي نحو 133 طلب تقديم (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج).

وتم اختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة). 

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير التالى: 
"موسم" لريم مجدي/المغرب. 
"رأس مقطوعة" للُطفي عاشور/تونس. 
"في الجون" لتامر عشري/مصر. 
"تونس جربة" لآمال قلاتي/تونس. 
"جنى" لإيلي داغر/لبنان. 
"ابتسامة ثُريا" لسيريل عريس /لبنان. 
"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان/الأردن.

أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير فتتضمن التالى: 
"نافورة الباخشي سراي" لمحمد طاهر/مصر. 
"الباقون" للينا سنجاب/لبنان. 
"يلا بابا!" لإنجي عبيد/لبنان. 
"البحث عن سعدة" لعرين عمري/فلسطين. 
"إيثيل" لمحمد صيام/مصر.

وتتضمن القائمة فيلمين روائيين طويلين في مرحلة ما بعد الإنتاج هما: 
"كلشي ماكو" لميسون الباججي/العراق. 
"ميكا" لإسماعيل فروخي/المغرب.

بخلاف أربعة أفلام وثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج هي: 
"نفس" لريمي عيناني/لبنان. 
"كباتن الزعتري" لعلي العربي/مصر. 
"بعيدًا عن النيل" لشريف القطشة/مصر. 
"السبعينيات المُظلمة" لعلي الصافي/المغرب.

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