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باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:00 ص
الباحث سعيد محمد
الباحث سعيد محمد
محمود زيدان
حصل الباحث سعيد محمد عبد الصبور، المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة المنوفية، على درجة الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية الطبية من جامعة اوكاياما باليابان.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان "دراسات على الخلايا الجذعية لسرطان الكبد التي تم تطويرها في البيئة الدقيقة لسرطان خلايا الكبد"، والتي أشرف عليها الدكتور مساهيرا سينو، أستاذ التكتولوجيا الحيوية جامعة اوكاياما اليابان. 

كان الباحث سعيد عبد الصبور، سافر إلى اليابان في أكتوبر 2016، من خلال منحة شخصية مقدمة له من حكومة اليابان لدراسة الدكتوراه لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر، أن يعود الباحث سعيد عبد الصبور إلى أرض الوطن نهاية شهر سبتمبر المقبل من هذا العام.
باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان
باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان
باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان
باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان
باحث مصري يحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا الحيوية من اليابان

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