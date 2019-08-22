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رياضة

كلوب عن انتقال كوتينيو لـ بايرن ميونخ: إضافة جيدة للفريق

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:37 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
ياسمين تيسير
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن رأيه في صفقة انتقال نجم الفريق السابق فيليب كوتيتيو من برشلونة لـ بايرن ميونخ الالماني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكد يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة " كيكر " أن كوتينيو لاعب مميز و رائع و سيمثل إضافة جيدة للفريق.

وتابع يورجن كلوب أن كوتينيو يشبه اليساندور ديل بييرو في طريقة اللعب، حيث يمكنه تسجيل الأهداف من المساحات الصغيرة إضافة إلى امتلاكه سرعات عالية.

وأشار يورجن كلوب إلى أن اللاعب سيحتاج لبعض الوقت للاندماج مع الفريق حتي يتمكن من تقديم أداء جيد.

وانضم كوتينيو من فريق ليفربول الإنجليزي لـ فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018 بقيمة 160 مليون يورو.

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