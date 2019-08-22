ماليا ومهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22-8-2019

تقدم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22 أغسطس ٢٠١٩، على الصعيد المهنى والاجتماعى والمالى والعاطفى.



حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجوزاء



اجتماعيا وصحيا:

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.



عاطفيا وماليا:

تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.