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ماليا ومهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22-8-2019

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:59 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22 أغسطس ٢٠١٩، على الصعيد المهنى والاجتماعى والمالى والعاطفى.

حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجوزاء

اجتماعيا وصحيا:
القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

عاطفيا وماليا:
تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.

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