ماليا ومهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22-8-2019

تقدم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الجوزاء اليوم الخميس 22 أغسطس ٢٠١٩، على الصعيد المهنى والاجتماعى والمالى والعاطفى.
حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجوزاء
اجتماعيا وصحيا:
القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
عاطفيا وماليا:
تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.
حظك اليوم الخميس 22 /8 /2019 برج الجوزاء
اجتماعيا وصحيا:
القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.
عاطفيا وماليا:
تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.