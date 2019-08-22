الهلال السعودي يرفض رحيل نجم الفريق لـ التعاون أو الاتفاق

رفضت إدارة نادي الهلال السعودي عرضين لاستعارة متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من ناديي التعاون والاتفاق.



وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن ادارة الهلال قالت إن سبب الرفض نظرا إلى حاجة الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، إلى خدمات اللاعب، نظرًا لاحتمالية إبعاد الإسباني ألبرتو بوتيا، شاغل المركز ذاته، في حال ضم محور أجنبي.



ويضم الفريق بين صفوفه أربعة لاعبين في مركز قلب الدفاع، هم علي البليهي، ومحمد جحفلي، والكوري جانج هيون سو، القادم أخيرًا، وعبد الله الحافظ، العائد من إعارة إلى الاتفاق.



وكان المفرج أمضى الموسم الماضي معارًا إلى التعاون.