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اقتصاد

خبير: دخول سوق التأمين الافريقى هدف أساسى للشركات المصرية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:39 ص
محمد المغربى الخبير
محمد المغربى الخبير التأمينى
علياء فوزى
أكد محمد المغربى ، الخبير المالى والتأمينى، أن دخول سوق التأمين الافريقي يعد من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف اساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي اقرتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح افاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية. 

وقال المغربى، لـ" صدى البلد "إن زيادة التعاون التأمينى مع دول السوق الأفريقي  يزيد من  معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي البالغ 1.3 %  فقط، وتحقيق الخطط المستهدفه لرفعه إلى معدل 8% والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

وتستهدف مصر رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 20% بحلول 2022 فى اطار الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، التى اطلقتها هيئة الرقابة المالية نهاية العام الماضى.

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