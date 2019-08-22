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سيارات

شاهد.. اللقطات الأولى لسيارة كيا الجيل الثالث طراز كادزينا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:15 م
سيارة كيا الجيل الثالث
سيارة كيا الجيل الثالث
اشرف عطية
نشر موقع «موتور وان» المختص بأخبار السيارات، اللقطات الترويجية الأولى للجيل الثالث من طراز «كادزينا»، والذي يندرج ضمن فئات السيدان من كيا والتى تستعد لعرضه رسميا للمرة الأولى باحتفالية كبرى في كوريا الجنوبية خلال أسابيع قليلة.

وذكر الموقع الأمريكي أن كيا منحت هذه النسخة الجديدة من الطراز تصميما خارجيا جديدا بالكامل، يختلف عما كان عليه الجيل الثاني الذي طرح في 2016، موضحا أن تصميم الطراز "كادزينا" من كيا يعتبر ضمن تصميمات K7 الاحترافية، التي تمنحها كيا لطرازاتها التجارية المميزة.

ولم تكشف كيا عن أي من تفاصيل مواصفات الجيل الثالث من طراز "كادزينا"، لحين عرضه رسميا أمام الجمهور.
شاهد.. اللقطات الأولى لسيارة كيا الجيل الثالث طراز كادزينا
شاهد.. اللقطات الأولى لسيارة كيا الجيل الثالث طراز كادزينا
شاهد.. اللقطات الأولى لسيارة كيا الجيل الثالث طراز كادزينا
شاهد.. اللقطات الأولى لسيارة كيا الجيل الثالث طراز كادزينا

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