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مصرع شخص أسفل عجلات قطار بـ أسوان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:17 ص
مصرع شاب عقب صدامه
مصرع شاب عقب صدامه بقطار على مزلقان للسكة الحديد
شاذلى عبد الفتاح
لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار سكة حديد أثناء عبوره مزلقان بأسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، إخطارًا بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية على شريط السكة الحديد بمزلقان الشيخ هارون بمدينة أسوان.

وبسؤال شهود العيان أقروا أن الشاب إستعجل المرور من المزلقان،ورغم صافرات الإنذار وتحذير المارة الموجودين وقت الحادث، إلا أن الشاب حاول عبور المزلقان قبل القطار، ولكنه لم ينجح فى ذلك وسقط أسفل عجلات القطار ليفارق الحياة فى الحال.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيداع الجثة بمشرحة أسوان.

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