الحلم يقترب.. مرتضى منصور يعلن تفاصيل قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس وتفاصيل قناة الزمالك الجديدة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية، إن النادي سيتسلم مساء اليوم، الخميس، استوديو خاصًا بقناة "دي إم سي"، حيث ستتوافر الصور بجودة عالية.





وأضاف مرتضى منصور أن حلم جماهير الزمالك يقترب من التحقق بوجود قناة خاصة بالنادي وأخباره، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا برئيس القناة للاتفاق على جميع التفاصيل بشأن فريق العمل.





وتابع مرتضى منصور أن القناة ستنطلق قبل بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن القادم داخل الزمالك أفضل كثيرًا.