مقترح مصري عادل يراعي مصالح إثيوبيا في سد النهضة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: قدمنا قترحًا عادلًا حول سد النهضة

التحالف العربي يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين حمدوك: أولويتنا السلام والعمل على بناء نظام تعددي ديمقراطي البنتاجون ينفى مسئوليته عن تفجيرات مخازن "الحشد الشعبي" الكويت: إحباط محاولة تهريب 4 ملايين قرص مخدر





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت "الراي" أن مفكرين وسياسين مصريين أبدو اندهاشهم من مبادرة للمصالحة، أطلقتها عناصر "إخوانية" من داخل السجن، معتبرين أن هذا الأمر سيكون مرفوضًا شعبيًا وقضائيًا، خصوصًا أنهم "قيد المحاكمة"، حيث تحدث سياسيون للصحيفة قائلين إن الأمر مجرد هروب من المحاكمات وإنه لا يوجد من يضمن التزامهم بالابتعاد عن الساحة السياسية، أو الأعمال الإرهابية.





وقالت "الجريدة" إن محكمة جنايات دمنهور قررت إحالة أوراق 6 متهمين من كوادر "الإخوان" على المفتي، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وتأجيل النطق بالحكم على باقي المتهمين إلى 15 سبتمبر، في القضية المتعلقة بأعمال إرهابية وحيازة وتصنيع متفجرات وأسلحة نارية غير مرخصة في وادي النطرون، أثناء فض اعتصامي النهضة ورابعة.





أفادت "الأنباء" بأن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها للكهرباء من السد، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية، مشيرةً إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، الذي كان مقررا عقده يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس الجاري، ليعقد يومي الخامس عشر والسادس من سبتمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.‎





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية.





وأوضح أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل، موضحا أن التحالف يتخد كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.





وقالت "الراي" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات ليلية استهدف بثلاثة صواريخ موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة.





واهتمت "القبس" بتصريحات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بعد أداءه القسم في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء، حيث قال: "شعار الثورة حرية سلام وعدالة سيشكل برنامج الفترة الانتقالية المقبلة.





وأضاف: "نعمل على وقف معاناة أهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح، وسنعمل أيضا على معالجة الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس الهبات والمعونات. نحن بلد غني نستطيع الاعتماد على مواردنا الذاتية، ونهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وبناء دولة القانون والشفافية والعدل، كما سيتم وضع سياسة خارجية معتدلة تأخذ المصالح العليا للبلاد بعين الاعتبار".





وقالت "الأنباء" إن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" نفى أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات ذخيرة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدًا أن واشنطن تؤيد سيادة العراق وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الإدارة العامة للجمارك في الكويت أعلنت إحباط محاولة تهريب نحو أربعة ملايين قرص مخدر من نوع (كبتاجون) المدرجة ضمن جدول المواد المصنفة باعتبارها مؤثرات عقلية محظورة، مضيفة: "الحبوب مخبأة داخل مواد بلاستيكية في حاوية 40 قدما قادمة من إحدى الدول العربية تزن نحو 7 أطنان".





دوليًا، أوضحت "القبس" أن وزارة الخارجية الأمريكية أشادت بدولة الباراغواي، بعد قرارها الأحد، تصنيف "حزب الله" جماعة إرهابية، مضيفة أن "هذه الخطوة ستساعد في منع هذه الجماعات من القيام بهجمات إرهابية، وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجانب الغربي من العالم".



