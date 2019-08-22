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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أمام دير الأنبا بضابا بـ نجع حمادي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:38 ص
إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم
يوسف رجب
أصيب 5 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين أمام دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي.

تلقى اللواء مجدى القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع حادث تصادم، أمام دير الأنبا بضابا، نتج عنه إصابة مصطفي محمود أحمد 22 عامًا ، وأحمد محمد شمروخ 22 عامًا، و اسلام جلال يوسف 22 عاما، و عبد الكريم محمد محمد سيد 23 عاما، وأحمد شورى علي 19 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

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