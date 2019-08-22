شخص يعتدي بالضرب على امرأة في محطة قطار.. والسبب غريب

اعتدى أحد ركاب القطار على موظفة السكة الحديد في مشهد يحمل الكثير من الغرابة، موجها لها لكمات قوية في وجهها عندما سألته "أين تذكرتك؟"، حيث كانت تؤدي عملها فقط، بينما انفعل هو لسبب مجهول.





انهارت الموظفة ودخلت في صدمة من ردة فعل الراكب، حيث كان برفقته طفل صغير، يبدو أنها فتاة، عندما ذهب إلى ماكينات الدخول ذات الحواجز في محطة قطار «مانشستر بيكادلي» وحاول اختراقها وفقًا لصحيفة "مترو"، وطُلبت منه الموظفة إظهار تذكرته، لكنه بدأ يشعر بالقلق.





رفع الرجل الطفلة فوق حاجز الماكينة مما أدى إلى اصطدام رأس الفتاة في الحديد، ثم استدار ولكم الموظفة المسكينة في وجهها قبل أن يأتي شخص آخر ويسمح له بالمرور لمنع أي مشاكل أخرى.





أخذت المرأة إجازة مؤقتة من العمل، لكي تتعافى من صدمة ما حدث، بالإضافة إلى الألم النفسي، وعانت من كدمات وتورم في الوجه، بينما تستمر شرطة النقل البريطانية في البحث عن أي شخص يعرف ذلك الرجل.