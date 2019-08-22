درجات الحرارة اليوم الخميس 22 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الخميس 22 - 8 - 2019 طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشير إلى طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسنتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس22 - 8 - 2019 في القاهرة والجيزة وباقي محافظات مصر.





واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 -8-2019 بالقاهرة والمحافظات.





درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 22 36

السويس 25 36

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 18 32

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بنى سويف 25 36

المنيا 22 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 31 41

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 37

حلايب 29 35