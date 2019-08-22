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رياضة

انتخاب تشن تشويان رئيسا لاتحاد الكرة الصيني

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:48 ص
تشن تشويان رئيسا
تشن تشويان رئيسا للاتحاد الصيني لكرة القدم.
نور عادل
قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، إنه تم انتخاب تشن تشويان رئيسا للاتحاد الصيني لكرة القدم.

وأشارت شينخوا إلى أن تشن تشويان، البالغ عمره 63 عامًا وهو الرئيس السابق لمجموعة موانئ شنغهاي الدولية التي تملك فريق شنغهاي سيبج، تم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية.

وأضافت شينخوا أن دو تشاوجاي وجاو هونجبو وسون وين سيتم تعيينهم في منصب نائب رئيس الاتحاد.

ودو هو أحد أعضاء مجلس الاتحاد الدولي (الفيفا) كما سبق لـ جاو وسون اللعب لمنتخب الصين للرجال والسيدات على الترتيب.

وتولى جاو تدريب منتخب الرجال في فترتين فيما تتقاسم سون، قائدة المنتخب السابقة التي شاركت في كأس العالم أربع مرات، لقب لاعبة القرن الذي منحه الفيفا مع الأمريكية ميشيل أكرز.

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