منها سلق البيض.. استخدامات جديدة لـ الغلاية عليك معرفتها

ربما يزعجك الوقوف أمام البوتاجاز في انتظار غليان الماء لـ"سلق البيض"، لكن اليوم يقدم أحد الأشخاص حيلة جديدة على موقع "فيسبوك" لسلق البيض خلال 10 دقائق في الغلاية بطريقة آمنة ومن دون الحاجة إلى إشعال النار.



قام «ستيفن» أحد مستخدمي فيسبوك بنشر حيلة على جروب Subtle Asian Traits عن استخدام الغلاية في سلق البيض وكيف يمكن أن تكون آمنة لتجنب تشقق أو انكسار القشرة وكذلك الرائحة العالقة في الإناء، لكن من غير المعروف كم من الوقت تركها ستيفن في الغلاية.



لكن وفقًا لعدد من التعليقات على المنشور، قال المستخدمون إن حوالي 10 دقائق كافية للقيام بتلك المهمة، وشكك بعضهم في صحة الأمر زاعمين بأنه قد يكون "استبدل البيض"، وقرروا اختبارها بأنفسهم.



في الوقت ذاته، اعترف آخرون بأنها حقيقة ونفعتهم في الماضي، وعلق أحدهم: "لقد قمت بهذه الأشياء لسنوات! كـ طبخ هوت دوج وكل شيء تقريبًا"، وقال آخر: "لقد صنعت الزلابية في الغلاية، كذلك الشعرية، بالإضافة إلى البيض في الغلاية أيضًا"، وأضاف: "يمكنك الحصول على وجبة كاملة باستخدام الغلاية فقط".

